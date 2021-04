Fonti governo: spiagge e piscine all'aperto da 15 maggio, palestre dal 1 giugno

Dal 26 aprile le scuole in zona rossa dovrebbero svolgere lezioni in presenza fino alla terza media e alle superiori l'attività dovrebbe svolgersi almeno al 50% in presenza, in zona gialla e arancione tutte le scuole dovrebbero essere in presenza. Lo spiegano fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid, raccontando che sul punto la discussione è stata molto lunga e articolata nella cabina di regia a Palazzo Chigi.

Dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine all'aperto dovrebbero riaprire il 15 maggio e il primo giugno dovrebbero riaprire al chiuso anche le palestre. E' quanto si apprende da fonti di governo, all'esito della cabina di regia sul Covid di questa mattina. Mario Draghi spiega le misure in conferenza stampa.