Foreste Casentinesi, doppio intervento del Soccorso Alpino: rientrano due escursionisti, recuperati due biker stremati

Doppia attivazione per la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (CNSAS) nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in provincia di Forlì-Cesena, nella giornata di sabato.

Nel tardo pomeriggio, la Centrale Operativa del 118 ha allertato i tecnici dopo la chiamata di due persone che avevano perso il sentiero, probabilmente per il sopraggiungere del buio, lungo il tracciato 229 che da Prato della Penna scende verso La Lama, in zona Acuti (Bagno di Romagna). Ricevute le coordinate GPS dal NUE, una squadra SAER ha raggiunto l’area con un fuoristrada e proseguito a piedi per oltre un chilometro. In loco, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, sono partite le ricerche: poco dopo è arrivata la notizia che i due escursionisti avevano raggiunto autonomamente una zona sicura ed erano rientrati.

Quasi in contemporanea, seconda attivazione per due biker in e-MTB che avevano perso l’orientamento nei pressi di Mont'Alto, nel comune di Premilcuore. Uno dei due, un 63enne residente a Forlì, era stremato dal percorso: valutato il rischio per la propria sicurezza, i ciclisti hanno chiesto aiuto. Sul posto è intervenuta una squadra del SAER che li ha raggiunti e riaccompagnati in sicurezza fino alle loro auto.







