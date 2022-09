EMERGENZA CARCERI Forlì: 28enne si toglie la vita in carcere, il settimo in regione, 62° in Italia nel 2022

Forlì: 28enne si toglie la vita in carcere, il settimo in regione, 62° in Italia nel 2022.

Un uomo di 28 anni di origine albanese e senza fissa dimora si è tolto la vita, per impiccagione, nella notte nel penitenziario di Forlì. Lo rende noto il Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri: il giovane era stato portato ieri pomeriggio in cella a seguito di un ordine di carcerazione per scontare una condanna definitiva di due anni. Si tratta - viene evidenziato - del settimo suicido in carcere in Emilia-Romagna nel 2022. "Si tratta drammaticamente di una tragedia annunciata - osserva Daniela Avantaggiato segretaria generale della Fp-Cgil forlivese - da anni il personale denuncia la necessità di aumentare gli organici, inoltre è evidente che la struttura del carcere di Forlì non sia mai stata adeguata e lo sarà sempre meno".

L'Associazione Antigone che ricorda come sono 62 le persone ad essersi tolte la vita in una prigione italiana in questo drammatico 2022.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: