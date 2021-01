CRONACA Forlì: 800 dosi di vaccino perse per un guasto, indagini in corso

Forlì: 800 dosi di vaccino perse per un guasto, indagini in corso.

Un guasto al congelatore dove erano stati stoccati i vaccini Moderna inviati all'Ausl Romagna ha portato alla perdita di 800 dosi. È accaduto nella notte di fra giovedì e venerdì all'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì. Fra le prime ipotesi, spiega la stessa Ausl, un errore umano, che potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale dopo il verificarsi del guasto. Il congelatore, infatti, nonostante fosse stato completamente revisionato nei giorni scorsi, assieme al sistema d'allarme, verso le 22.30 si è guastato. L'azienda si è poi adoperata per trasportare le dosi salvabili in tutti i centri di vaccinazione della Romagna e, successivamente, a Bologna. 700 vaccini su 1.500 non sono così andati persi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



In giornata è stato effettuato un sopralluogo dei carabinieri del Nas di Bologna al Pierantoni. L'episodio, secondo quanto comunicato ieri sera dalla Ausl, si è verificato la notte tra giovedì e venerdì e secondo le prime ipotesi un errore umano potrebbe aver impedito la messa in sicurezza immediata delle fiale. Le indagini dei Nas sono ancora in corso, coordinate dalla Procura di Forlì. Gli uomini dell'arma hanno sequestrato il frigorifero-congelatore e le 800 dosi di siero deperite in seguito all'incidente. Gli accertamenti serviranno ad appurare eventuali problematiche di natura tecnica dell'apparato.

I più letti della settimana: