CRONACA Forlì: arrestato capo organizzazione che reclutava giovani nel mondo della prostituzione È un brasiliano classe '81, arrestato dalla squadra mobile della Polizia di Stato di Forlì Cesena

Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione. Sono i capi di accusa con cui è stato arrestato un brasiliano classe '81 dalla squadra mobile della Polizia di Stato di Forlì – Cesena. È ritenuto la mente ed uno dei capi di un’organizzazione che reclutava giovani connazionali da avviare nel mondo della prostituzione.

Sono 8 in totale le custodie cautelari emesse a carico di altri membri della banda: cittadini italiani e brasiliani che si contendevano il mercato della prostituzione a Roma e in altre città. Le vittime inoltre dovevano pagare all'organizzazione almeno 20.000 euro, come prezzo di “riscatto” del debito accumulato per venire in Italia.



