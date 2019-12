INCIDENTE Forlì: auto si scontra con camion a nei pressi del casello autostradale, un morto

Incidente stradale mortale in mattinata a Forlì. A perdere la vita un automobilista di 71 anni, nativo di Mercato Saraceno, nel cesenate, e residente a Forlì. Attorno alle 10 l'uomo, al volante di una Opel Meriva, si è scontrato frontalmente con un camion che proveniva dalla direzione opposta. Nulla da fare per l'automobilista, che pare non avesse le cinture di sicurezza allacciate, morto sul colpo. L'incidente è accaduto in via Gordini, un tratto rettilineo nei pressi del casello autostradale. Ancora da chiarire le cause dello scontro, avvenuto nella corsia di marcia del camion, invasa dalla vettura. Ancora da chiarire le cause. Non si escludono, al momento, un malore del conducente, un guasto meccanico o una fatale distrazione.



