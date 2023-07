118 Forlì: bimbo di un anno e mezzo cade nel fiume Bidente, salvato

Un bambino di un anno e mezzo è stato salvato dopo essere caduto nel fiume Bidente. È accaduto in mattinata a Santa Sofia, sull'Appennino forlivese. Immediatamente recuperato, grazie anche al fatto che il quel tratto il corso d'acqua è molto basso e con pochissima corrente, il piccolo è stato subito affidato ai sanitari del 118 che sono intervenuti anche con l'elicottero. Il timore era di gravi conseguenze, visto che per un bambino di quell'età anche una sommersione in pochi centimetri d'acqua può essere letale. Fortunatamente il piccolo è subito apparso cosciente e reattivo, anche se molto spaventato. A quanto pare faceva parte di un gruppo di bambini di un centro estivo. In corso indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

