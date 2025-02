CRONACA Forlì, blitz antidroga in un ristorante: chef sorpreso con cocaina in cucina Sequestrati anche hashish e Mdma: la droga era nascosta tra gli alimenti e negli armadietti del personale

Forlì, blitz antidroga in un ristorante: chef sorpreso con cocaina in cucina.

La Polizia di Stato ha effettuato un blitz antidroga nella serata di San Valentino all’interno di un ristorante di Forlì, sorprendendo lo chef del locale con cocaina pronta all’uso in cucina. Gli agenti della Squadra Mobile e dell’UPGSP, supportati dall’unità cinofila antidroga, sono intervenuti durante l’orario di apertura, trovando lo chef quarantenne con un piatto di portata contenente otto strisce di cocaina e un involucro della stessa sostanza.

La droga era posizionata vicino agli alimenti destinati ai clienti, creando un serio rischio di contaminazione. Accanto al piatto, i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e una cannuccia intrisa della stessa sostanza, segno che la cocaina era pronta per essere consumata.

Nel corso dell’operazione, il cane antidroga Barak ha individuato altra sostanza stupefacente all’interno di un armadietto riservato al personale. Sono stati scoperti oltre 200 grammi di hashish, droga sintetica tipo Mdma (ecstasy), un secondo bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato diverse migliaia di euro sul mercato dello spaccio.

Si tratta di uno dei sequestri di stupefacenti più rilevanti mai effettuati a Forlì all’interno di un ristorante aperto al pubblico, situato in un’area molto frequentata anche da famiglie con bambini. Lo chef è stato denunciato per reati in materia di stupefacenti, mentre le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

