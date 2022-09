Forlì: cede dosi di cocaina in centro storico, arrestato

La polizia di Forlì ha arrestato un giovane di nazionalità albanese per reati in materia di sostanze stupefacenti e di immigrazione clandestina. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato sorpreso, in centro storico, mentre cedeva una busta che, come appurato in seguito, conteneva 15 grammi di cocaina, suddivisa in 13 dosi. Sequestrati anche 850 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altri 4.000 euro e materiale per il confezionamento e per la pesatura delle dosi. I successivi approfondimenti hanno evidenziato che il giovane, con altre generalità, era stato recentemente espulso dal territorio nazionale ma era rientrato con un nuovo passaporto. Nel corso dell'udienza di convalida il giudice ha evidenziato che "la significativa quantità di stupefacente detenuta e l'elevata somma di denaro in contanti denotano lo svolgimento di tale attività in maniera non occasionale". Peraltro, ha dimostrato anche "scaltrezza e sprezzo del divieto impostogli laddove ha chiesto ed ottenuto nuovi documenti sotto diverso nome per aggirare il divieto di rientrare in Italia". Sulla base di questi elementi il giudice ha disposto la custodia in carcere in attesa del processo.