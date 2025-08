Forlì-Cesena e Rimini: economia in difficoltà, ma segnali positivi

In un contesto internazionale e generale decisamente complesso e incerto, nei primi mesi del 2025 il sistema economico dell'area Romagna Forlì-Cesena e Rimini, secondo i dati diffusi dalla locale Camera di Commercio, ha fatto rilevare diffusi segnali difficoltà e alcuni segnali positivi.

Al 1° gennaio 2025 la circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna, che interessa le province di Forlì-Cesena e di Rimini, ha una superficie complessiva di 3.300 kmq e comprende 57 comuni; la popolazione residente ammonta a 734.293 abitanti, di cui l'11,3% ha nazionalità straniera.

Nel 2023 la stima del valore aggiunto nominale del territorio Romagna è pari a 24,7 miliardi di euro (+6,0% sul 2022), con un valore aggiunto pro-capite di 33.789 euro; l'export complessivo dell'anno 2024, a valori correnti, ammonta a 7,4 miliardi di euro (-2,2% annuo) mentre nel primo trimestre del 2025 risulta di 1,8 miliardi di euro (+0,9% sullo stesso periodo dell’anno precedente).

Al 30/06/2025 sono attive, nel complesso, 70.111 imprese (sedi), sostanzialmente stabili rispetto al 30/06/2024 (-0,2%). L'imprenditorialità è particolarmente diffusa: 96 imprese attive ogni mille abitanti (87 in Emilia-Romagna, 86 in Italia). Secondo gli scenari Prometeia, aggiornati a luglio 2025, nel complesso, l'area Romagna ha fatto registrare nel 2024 una stabilità del valore aggiunto stimato, rispetto al +0,1% regionale e al +0,5% nazionale.

Al netto delle incognite dovute alle dinamiche economiche e geopolitiche internazionali, le previsioni per il 2025 indicano un andamento in recupero del valore aggiunto complessivo, sostanzialmente in linea con le precedenti stime di aprile, che dovrebbe attestarsi intorno al +0,6% (+0,8% per Emilia-Romagna, +0,7% per l'Italia).