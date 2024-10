Forlì Cesena: la Polizia salva due labrador persi nella notte i due cani erano scappati circa sei ore prima, da un’abitazione della zona

Forlì Cesena: la Polizia salva due labrador persi nella notte.

Intorno alle 2,40 della notte del primo ottobre, una Volante della Questura di Forlì, impegnata nel pattugliamento cittadino, ha notato in via Monda, all’incrocio con via Fontana, un animale di grossa taglia attraversare pericolosamente più volte la strada. L’animale, un cane razza labrador di colore beige, appariva evidentemente spaventato, lungo la strada con il pericolo di essere investito. Gli agenti lo hanno soccorso per evitare incidenti stradali.

Appena agguantato il labrador, gli agenti scoprivano, a breve distanza, sempre in via Monda, la presenza di un secondo cane della stessa razza ma di colore nero, poco visibile al buio.

Anche il secondo cane, nonostante un primo accenno di fuga, veniva raggiunto e bloccato. I Labrador, molto spaventati, bagnati e tremolanti, sembravano essere scappati da un’abitazione. Cosa confermata dai successivi accertamenti della Sala Operativa della Questura; i due cani erano scappati circa sei ore prima, da un’abitazione della zona. Veniva così rintracciata la proprietaria che riferiva di averli cercati fino a poco prima senza risultato. Almeno fino all'intervento degli agenti.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: