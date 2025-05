Forlì colpita da un violento temporale: strade allagate e cantine sott’acqua

Un violento temporale si è abbattuto su Forlì e dintorni nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio, provocando allagamenti in diverse zone della città. Le previsioni dell’allerta meteo si sono rivelate corrette, ma l’intensità delle precipitazioni ha sorpreso anche gli esperti.

La pioggia intensa ha iniziato a cadere nel pomeriggio, aumentando di intensità nel corso della serata e raggiungendo il picco poco prima della mezzanotte. In pochi minuti si sono registrati fino a 74 mm di pioggia, causando l’allagamento di strade, sottopassi e locali interrati. Fortunatamente la viabilità era ridotta a causa dell’orario, ma non sono mancati i disagi.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini preoccupati. In via Decio Raggi, scantinati e cantine si sono riempiti con 15-20 centimetri d’acqua, costringendo le autorità a chiudere temporaneamente la strada. Situazioni simili anche in via Cà Rossa e via Bargossi.

Il profilo Facebook “Meteo Forlì Cesena” è stato tempestato di foto e segnalazioni. Luana, una cittadina, ha scritto: “Ho veramente fatto fatica a tornare a casa dal lavoro, dalla zona industriale al quartiere Ravaldino”.

Secondo gli esperti meteo, nonostante l’allerta, l’entità del fenomeno non era stata del tutto prevista. “No, tutta questa pioggia tra Faenza e Forlì non era annunciata – spiegano – ma succede: la meteorologia non è una scienza esatta”.

Al momento i fiumi restano sotto osservazione, ma non destano particolari preoccupazioni. Tuttavia, tra residenti e amministratori locali, il livello di attenzione rimane alto, memori anche delle criticità vissute in passato.