CRONACA Forlì: con passamontagna e pistola finta per un addio al nubilato, denunciati per procurato allarme

Una goliardata in occasione dell’addio al nubilato di una loro amica, è costata una denuncia per procurato allarme per due uomini di Forlì.

Nel pomeriggio di sabato scorso, un cittadino ha segnalato un veicolo con a bordo tre persone di cui due con passamontagna. Inoltre, incrociando quella vettura, il passeggero gli aveva puntato contro una pistola con tappo rosso. Dopo un breve accertamento, le Volanti si sono precipitate a casa dell'intestatario dell'auto. Al loro arrivo, gli agenti li hanno trovati ancora in possesso dei sottocaschi e della pista giocattolo.

I due uomini si sono giustificati dicendo di aver compiuto un atto goliardico per fare uno scherzo ad un'amica che stava festeggiando l’addio al nubilato. Passamontagna e pistola sono stati sequestrati, gli uomini denunciati per il procurato allarme generato dal loro comportamento.

