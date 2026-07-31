Forlì. Droga ed armi nella casa popolare, arrestato cittadino italiano

Passamontagna, guanti, un piede di porco, fascette a strappo, una pistola lanciarazzi, un manganello telescopico, un taser, vari coltelli e pugnali, metadone e materiale per il confezionamento di stupefacenti sottovuoto: un arsenale da far impallidire quello che gli agenti della Squadra Mobile di Forlì hanno trovato in un appartamento di edilizia popolare durante una perquisizione domiciliare che ha portato all'arresto dell'inquilino.

Il blitz è scaturito dal pedinamento di un uomo già noto negli ambienti della microcriminalità cittadina: uscito di casa, è stato seguito dagli investigatori che hanno ritenuto potesse essere coinvolto in attività illecite. Fermato per un controllo, aveva con sé 2.640 euro in contanti, un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico. La somma incompatibile con le sue condizioni reddituali dato che risulta disoccupato e la presenza del bilancino hanno convinto gli agenti ad estendere la perquisizione all'abitazione.

Durante le operazioni l'uomo ha tentato di ostacolare i controlli colpendo ripetutamente i poliziotti, che hanno comunque proseguito negli accertamenti. In casa sono stati trovati una macchina per il confezionamento sottovuoto con sacchetti in cellophane, flaconi sigillati di metadone, una piccola quantità di stupefacenti e l'intero arsenale sopra descritto, nascosto in una sacca.

L'uomo è stato arrestato in flagranza. Il giudice, nel convalidare l'arresto, ha disposto l'obbligo di presentazione alla Questura tre volte a settimana in attesa del processo. Il Questore ha inoltre segnalato agli enti competenti la situazione dell'alloggio popolare, poiché la legge regionale prevede la decadenza dell'assegnazione in caso di attività illecite.







