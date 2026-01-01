TV LIVE ·
Forlì: incendio in un appartamento in via Piave, tre persone soccorse nella notte

Intervento dei Vigili del Fuoco: fumo denso nell’edificio, due abitazioni dichiarate inagibili

1 gen 2026

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella notte a Forlì per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Piave.

L’allarme è scattato intorno alle 00.50 di giovedì 1° gennaio. Le fiamme hanno interessato un’abitazione situata al piano terra di un edificio residenziale, generando una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata ai livelli superiori. Proprio a causa del fumo, tre persone sono rimaste temporaneamente bloccate nei piani alti dello stabile.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a far evacuare gli occupanti, accompagnandoli all’esterno dell’edificio. Dopo le verifiche sanitarie, scrive il Corriere Romagnanessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno di cure mediche.

Conclusi gli interventi di spegnimento e i controlli strutturali, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.




