Forlì: incendio in un appartamento in via Piave, tre persone soccorse nella notte

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute nella notte a Forlì per un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Piave.

L’allarme è scattato intorno alle 00.50 di giovedì 1° gennaio. Le fiamme hanno interessato un’abitazione situata al piano terra di un edificio residenziale, generando una densa coltre di fumo che si è rapidamente propagata ai livelli superiori. Proprio a causa del fumo, tre persone sono rimaste temporaneamente bloccate nei piani alti dello stabile.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a far evacuare gli occupanti, accompagnandoli all’esterno dell’edificio. Dopo le verifiche sanitarie, scrive il Corriere Romagna, nessuna delle persone coinvolte ha avuto bisogno di cure mediche.

Conclusi gli interventi di spegnimento e i controlli strutturali, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.







