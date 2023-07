CRONACA Forlì, Milano Marittima e Cervia: tromba d'aria e nubifragio improvvisi

Forlì, Milano Marittima e Cervia: tromba d'aria e nubifragio improvvisi.

Nella tarda mattinata di oggi giovedì 13 luglio, tra Cervia e Milano Marittima si sono abbattuti una tromba d'aria e un nubifragio improvvisi con grandine e forti rovesci. Nel territorio già pesantemente colpito dal maltempo, sono caduti svariati alberi e alcuni stabilimenti balneari hanno riportato dei danni, come il "Parco naturale di Cervia", scrive Il Resto del Carlino. L'Arpae aveva diramato il 12 luglio un'allerta gialla, ma i danni che si sono verificati sono stati maggiori del previsto.

Un violento temporale, come preannunciato da un'allerta della Protezione civile, si è abbattuto attorno alle 12 anche su Forlì e zone limitrofe. Nel breve volgere di una decina di minuti le raffiche di vento hanno raggiunto e superato i 90 chilometri orari, provocando la caduta di diversi alberi in vari punti della città. Strage anche dei bidoni dei rifiuti, volati via come foglie. Non si segnalano danni a persone e cose.



Link al video di Mattia Malaguti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: