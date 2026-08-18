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Forlì, morti in ambulanza: disposto il giudizio immediato per Luca Spada

18 ago 2026
Foto dal profilo Facebook di Luca Spada
Foto dal profilo Facebook di Luca Spada

È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato dalla Procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.

L'udienza è stata fissata in Corte di assise a Forlì per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85enne deceduta il 25 novembre 2025, i cui familiari sono assistiti dagli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli: è l' omicidio per cui Spada si trova in carcere con misura cautelare.

Per altri cinque morti contestati le indagini sarebbero ancora in corso. Spada è difeso dagli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi.




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