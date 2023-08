Forlì, picchia l'ex compagna fino a fratturarle le costole: arrestato

Forlì, picchia l'ex compagna fino a fratturarle le costole: arrestato.

Ennesimo caso di violenza perpetrato nei confronti di una donna: a Forlì, la squadra mobile della Questura ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, un uomo accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate a danno dell'ex compagna convivente. Le indagini erano partite alcuni mesi fa, a seguito del ricovero della vittima, finita in ospedale con diverse fratture alle costole. Nonostante non avesse sporto alcuna denuncia, gli investigatori hanno deciso di avviare il Codice Rosso. E' quindi emerso un sistema di vessazioni e aggressioni subite dalla donna: pestaggi, offese, minacce, in una spirale violenta, dagli esiti potenzialmente letali, secondo gli investigatori. La vittima, che inizialmente non aveva denunciato l'accaduto - un po' per paura ma anche sperando in un cambiamento del compagno - lo scorso luglio ha cambiato idea, dopo un nuovo pestaggio e altre fratture. Alla polizia ha anche consegnato un promemoria in cui si è annotata tutte le violente subite. La situazione era nel frattempo ulteriormente degenerata con altre aggressioni e minacce di morte. Per il presunto responsabile delle violenze - che in passato aveva già avuto problemi con la giustizia - è quindi scattato un provvedimento restrittivo, disposto dall'autorità giudiziaria perchè "sussiste concreto e attuale pericolo che l'indagato, se libero, possa commettere reati della stessa specie per quello per cui si procede".

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: