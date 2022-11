Forlì: rischiano la morte in A14, Polizia salva due labrador e li riconsegna al padrone

Lillen e Mini Rouge, due Labrador di 3 e 5 anni, sono stati rintracciati dalla Polizia di Stato di Forlì e riconsegnati al loro padrone. E’ accaduto giovedì pomeriggio in A14, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia della Sottosezione di Forlì all’area di Servizio Bevano sud, dove molte persone avevano segnalato due cani che vagavano nel piazzale. In questi casi i poliziotti sanno che non c’è un secondo da perdere: è altissimo il rischio che, impauriti dal trambusto di auto e camion, i cani possano scappare sull’autostrada ed essere travolti dai veicoli in viaggio.

Quando hanno visto i poliziotti, i Labrador si sono fatti subito avvicinare, coccolare e mettere un guinzaglio per evitare altre fughe. Nel frattempo il loro proprietario, un 23 enne residente nel forlivese, aveva già chiamato tutte le centrali operative per sapere se qualcuno aveva ritrovato i suoi amici a quattro zampe. I poliziotti lo hanno subito contattato e, già in serata, gli hanno riconsegnato Lillen e Mini Rouge.

