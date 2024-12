Forlì: scontro nella tangenziale est, 1 ferito, sul posto i Vigili del Fuoco Pesanti ripercussioni sulla viabilità secondaria a causa della chiusura del tratto di strada

I Vigili del fuoco sono intervenuti per incidente stradale in tangenziale est a Forlì. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 di giovedì tra due autovetture e un furgone al chilometro 3+700 direzione nord a Forlì, in prossimità dell'uscita 8 Selva. I soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, mentre il personale sanitario del 118 è intervenuto per soccorrere uno dei tre conducenti.

Pesanti ripercussioni sulla viabilità secondaria a causa della chiusura del tratto di strada interessato per effettuare in sicurezza le operazioni. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale. Sul posto per ricostruire la dinamica e regolare il traffico sono intervenute la Polizia Stradale e la polizia locale.

