CRONACA Forlì: scontro tra auto e ape, un anziano finisce al Bufalini

Scontro alle 6 di questa mattina. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti in viale della Libertà per un incidente stradale che ha visto coinvolta una Apecar ed una autovettura, lavorando per estrarre i 2 occupanti dell'ape che erano rimasti intrappolati all'interno. Si tratta di due uomini. Il più grave, un 70enne, è stato soccorso dal 118 che ha deciso il trasferimento con elisoccorso al Bufalini di Cesena. Sul posto per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità i Carabinieri e la Polizia di Stato.

