Forlì: scoperti ladro e basista di due rapine in centro [video]

le immagini diffuse dalla Polizia

Due rapine nel cuore della città lo scorso 19 agosto ai danni di una gelateria e una piadineria. La Polizia di Stato, in un’operazione congiunta tra Forlì e Catania, ha arrestato il rapinatore e il complice. Incappucciato e armato di pistola, un uomo aveva fatto irruzione nei locali, a poca distanza di tempo, e aveva rubato in tutto 3.000 euro in contanti. Agli arresti è finito anche il “palo”, che lo accompagnava in auto, lo aspettava per poi darsi alla fuga. Per poi dargli alloggio e riparo subito dopo le rapine.

La Squadra Mobile della Questura di Forlì, coordinata dalla Procura della Repubblica, è risalita ai ladri grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dopo aver visionato decine di immagini è risalita alla vettura parcheggiata vicino ai due esercizi pubblici, che qualche giorno dopo la rapina ha accompagnato un passeggero alla stazione ferroviaria. L'uomo in partenza aveva le fattezze del ladro ripreso dai circuiti interni, mentre il complice è noto alle forze dell'ordine per condanne definitive per reati di stampo mafioso, omicidio e contro il patrimonio.

Dalla successiva perquisizione domiciliare gli inquirenti hanno riannodato i fili della vicenda e accertato le responsabilità. L’autore materiale delle rapine è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Catania in stazione, appena sceso dal treno. Contestualmente la Squadra Mobile di Forlì ha arrestato il complice e basista.

A "Eventi criminosi che avevano destato legittima preoccupazione nella cittadinanza - ha detto il Questore ringraziando forze dell'ordine e Procura - è stata data una “risposta” immediata che dimostra l’impegno delle Forze dell’Ordine nel preservare la sicurezza del nostro territorio.”