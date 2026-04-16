CRONACA Forlì, Spada davanti al gip per quattro ore: “Sono innocente” Le intercettazioni? Il legale: “Solo riprovevole gergo di lavoro”. L’ex autista soccorritore della Croce Rossa è in carcere per l’omicidio di Deanna Mambelli ed è accusato di altri cinque casi

Forlì, Spada davanti al gip per quattro ore: “Sono innocente”.

Quattro ore di interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari per Luca Spada, il 27enne accusato dell’omicidio volontario di Deanna Mambelli, 85 anni. Il giovane, assistito dagli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi, ha risposto “punto per punto” alle domande, ribadendo più volte la propria innocenza. “Si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito”, hanno spiegato i legali, sottolineando anche momenti di forte commozione.

Al centro dell’inchiesta la morte dell’anziana, che secondo l’accusa sarebbe stata causata da un’embolia gassosa provocata da un’iniezione d’aria. Una ricostruzione respinta dalla difesa: “Lui ha negato di aver insufflato l’aria, non ha usato nessuno strumento”. Proprio sulla causa del decesso si giocherà la strategia difensiva, con la ricerca di consulenti medico-legali per contestare “la prova scientifica”.

Spada ha risposto anche su chat e intercettazioni, in cui parlava di “fare dei morti”. Per l’avvocato Martines si tratta di un linguaggio diffuso in alcuni contesti lavorativi, “che può essere sgradevole, riprovevole, ma esiste”. Chiarimenti anche sui rapporti con le pompe funebri, definiti limitati a un’unica amicizia, e sull’episodio del cacciavite in ambulanza, che sarebbe servito solo a sistemare un vano. Intanto la Procura ipotizza un sistema più ampio, con altri cinque casi al vaglio, mentre la difesa annuncia a breve la richiesta di scarcerazione.

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