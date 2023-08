CRONACA Forlì: stalker arrestato due volte in pochi giorni I carabinieri intervenuti per proteggere una ragazza.

Forlì: stalker arrestato due volte in pochi giorni.

Arrestato dai carabinieri di Forlì per due volte nel giro di pochi giorni per le medesime ipotesi di reato: atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista un giovane straniero che lunedì scorso, in centro città, aveva pesantemente importunato una ragazza, per poi tentare una vera e propria aggressione. Aiutata da alcuni passanti la ragazza si era messa al sicuro. All'arrivo dei militari, aveva reagito con spinte, pugni e calci. Il magistrato aveva poi convalidato l'arresto, disponendo per lo straniero il divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi abitualmente frequentati. Non appena tornato in libertà si è rimesso alla ricerca della vittima e, dopo averla individuata sul luogo di lavoro, ha ripreso la sua condotta molesta. In soccorso della ragazza sono intervenuti i colleghi di lavoro. I carabinieri, dopo aver riportato alla calma lo straniero, lo hanno nuovamente arrestato, oltre che per gli atti persecutori, anche per la violazione delle misure restrittive imposte dal giudice. Questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: