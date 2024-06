CRONACA Forlì: travolge con l'auto il comandante dei Carabinieri, arrestato

Ha travolto con la sua auto il comandante dei carabinieri di Castrocaro, il luogotenente Daniele Bongrazio, procurandogli un trauma cranico e la frattura a un gomito. È accaduto sabato sera e ne dà notizia il Corriere di Romagna. L'uomo, un 58enne del posto già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ma l'ipotesi di reato potrebbe tramutarsi in tentato omicidio.

Tutto è accaduto quando i carabinieri di Castrocaro sono intervenuti per una lite stradale. Alla vista dei militari il 58enne si è agitato, ha reagito male all'identificazione e al posto di mostrare un documento è risalito in auto, ha ingranato la marcia e ha travolto il luogotenente, per poi allontanarsi. Scattato l'allarme una gazzella dell'arma ha individuato e arrestato il 58enne. Il luogotenente Bongrazio, colto di sorpresa dal gesto del 58enne, è stato scaraventato sull'asfalto battendo il capo.

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni", è stato ricoverato per trauma cranico, oltre che per la frattura al gomito. La prognosi è di almeno 20 giorni, ma solo per la frattura del gomito. Nelle prossime ore il militare sarà sottoposto a una Tac per chiarire l'evoluzione del trauma e dell'ipotesi di reato.

