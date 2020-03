SEQUESTRO Forlì: vendeva mascherine con rincaro dell'800%, titolare denunciato

Vendeva prodotti utilizzati per evitare il contagio da virus, come le mascherine di protezione, con un rincaro fino all'800 per cento. È quanto emerso, in un punto vendita di Forlì, durante controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. Le indagini, partite dopo una segnalazione al numero di pubblica utilità 117, hanno appurato che tra il prezzo di acquisto dei prodotti e quello di rivendita finale i ricarichi erano elevatissimi. Per esempio, una mascherina pagata 1,5 euro veniva venduta al pubblico a 14 euro. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 2.200 prodotti, fra mascherine e guanti, e denunciato il titolare dell'attività.



