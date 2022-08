VITA DI COPPIA Forse ti tradisce. Italia Paese più infedele d'Europa Dai dati, solo il 30% delle coppie rimane fedele al proprio partner

Mano nella mano, camminando in un viale alberato nei luoghi per piccioncini le coppie esprimono il loro amore, fanno progetti, sono al settimo cielo... Oppure nel contempo si guardano intorno in cerca di nuove sensazioni, bramando il brivido del tradimento e pronti a combinarla grossa all'insaputa del partner. E magari di fronte ad amici e parenti ostentano la solidità della loro relazione, con una felicità di facciata. Quello che molte coppie non immaginano, è che l'obbiettivo fotografico è dietro l'angolo. Nascosto dietro un cespuglio può esserci un investigatore privato che cattura la realtà e la mette nero su bianco. A Rimini e Fano, una nota agenzia di investigazioni ha avuto un boom di richieste questa estate, per lo più dedite allo smascherare l'infedeltà coniugale o più in generale un qualsiasi tradimento.

Secondo le statistiche mostrate dai maggiori siti di incontri, in Italia, per quanto riguarda l’intera durata della vita di coppia, solo il 30% delle coppie rimane fedele, circa nel 40% delle coppie almeno uno dei due partner ha tradito una volta come minimo, mentre nel restante 30% entrambi tradiscono o hanno tradito. Stando ai dati, l’Italia porta a casa il trofeo europeo dell’infedeltà con un tasso di traditori di circa il 60%. Sono queste le motivazioni che, specialmente durante la stagione estiva, spingono i partner a rivolgersi ad agenzie di investigazione privata.

Italia Paese cattolico, ma ancor di più Paese delle scappatelle. Dove l'apparenza, la finta moralità e l'incapacità di amare davvero qualcuno, dominano indiscussi. "Non ci sono più gli uomini di una volta" - lamentano molte donne. E giustamente "non ci sono più le donne di una volta" - replicano molti uomini.

