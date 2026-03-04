Forte scossa di terremoto sull’Etna, paura a Catania

Forte scossa di terremoto alle 7.05 di questa mattina a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei.

Una localizzazione automatica dell'Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro del sisma sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 5 chilometri.

L'evento oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano.

Le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia.

Il sisma "molto probabilmente è stato causato dalla faglia Calcerana e altre faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili" ha causato "crolli di muri di strade e tetti case disabitate" e "lesioni a numerosi edifici, compreso il Municipio". Lo scrive su Facebook Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione civile regionale, che è in contatto col il sindaco Caruso. Sul posto, segnala Cocina, sono presenti squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. "La macchina di protezione civile - conclude - è operativa".









