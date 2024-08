Forte temporale in Emilia: disagi al “Marconi”, molti gli alberi abbattuti

Temporali con tante fulminazioni, vento forte e, localmente, grandine di grosse dimensioni. Dal tardo pomeriggio di mercoledì un fronte temporalesco si è abbattuto sull'Emilia, il nord della Romagna e il Veneto. Colpiti soprattutto Reggio Emilia, la bassa Modenese, il Bolognese e il Ferrarese, ma sono stati registrati acquazzoni anche sul Ravennate.

Il violentissimo acquazzone che ha colpito Bologna e le altre zone della pianura emiliano-romagnola ha provocato pesanti disagi e numerose richieste d'intervento ai Vigili del fuoco, soprattutto per alberi e rami spezzati. Nel capoluogo di Regione fra le 20 e le 21 è stata chiusa la tangenziale per allagamenti. La situazione più critica prima dell'uscita 5, dove due autovetture sono rimaste in panne. Disagi anche all'aeroporto "Marconi" dove molti aerei sono stati costretti a ritardare la partenza e il decollo.

Sulla costa riminese protagonista soprattutto il vento, con raffiche vicine ai 50 chilometri orari. Accompagnato da una veloce diminuzione delle temperature, passate dai 29 ai 22 gradi centigradi, poi subito risalite.