Forte terremoto nel mar Tirreno sveglia tutto il Sud Italia

Poco dopo la mezzanotte - erano le 00:12 -, un forte terremoto ha scosso e spaventato la Calabria. La scossa – di magnitudo 6.1 – è stato registrato in mare, con epicentro a 250 chilometri di profondità, al largo della costa tirrenica cosentina, a 41 chilometri da Cosenza, a 48 da Lamezia Terme e a 72 da Catanzaro.

I quotidiani locali parlano di scossa prolungata, avvertita in Campania e in Basilicata, ma in generale in gran parte del Mezzogiorno. La gente, scrive la 1, è scesa in strada in diversi paesi. Al momento non vengono segnalati danni ma i controlli sono in corso.







