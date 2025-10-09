Forti boati scuotono il centro di Forlì, paura tra gli abitanti: "Mai sentita una cosa del genere"

Due boati, a pochi secondi l'uno dall'altro, hanno scosso il centro di Forlì nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.05. Gli stessi rumori si sono uditi, secondo molti testimoni, in tutta la provincia, non solo nel cesenate, ma anche sulla costa, a Ravenna come a Cervia.

Forte la paura tra gli abitanti, che hanno cominciato a chiedersi increduli cosa fosse accaduto e si sono riversati in strada. In alcuni casi il boato ha azionato persino gli antifurto di alcune auto. “Mai sentito una roba del genere”, le prime reazioni. Diverse le segnalazioni al 115, ma non sono giunte richieste d'intervento.

Non si esclude che possa trattarsi di un areo militare che potrebbe aver superato la velocità del suono generando così il boato tipico del cosiddetto “boom sonico”. Si tratta del suono prodotto da un oggetto che si muove in un fluido con velocità superiore alla velocità del suono, che è di circa 332 metri al secondo, pari a circa 1195 chilometri orari.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco ha intanto escluso un'esplosione in città.









