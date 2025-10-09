FORLI - RAVENNA Forti boati scuotono la Romagna, paura tra gli abitanti: due caccia militari in missione per uno “scramble” Il boato percepito è il cosiddetto “boom sonico”: rumore prodotto da un oggetto che si muove con velocità superiore alla velocità del suono

Due boati, a pochi secondi l'uno dall'altro, hanno scosso la pronvicia di Forlì-Cesena e di Ravenna nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle 15.05. Forte la paura tra gli abitanti, che hanno cominciato a chiedersi increduli cosa fosse accaduto e si sono riversati in strada. In alcuni casi il boato ha azionato gli antifurto di alcune auto. “Mai sentito una roba del genere”, le prime reazioni. Diverse le segnalazioni al 115, ma non sono giunte richieste d'intervento.

L'areonautica militare italiana ha poi chiarito che si trattava di due caccia eurofighter partiti dall'aeroporto di Grosseto per uno "scramble", ovvero un decollo di emergenza, dopo aver rilevato la presenza di un velivolo che aveva perso il contatto radio: si trattava in realtà di un aereo civile, un piper, che non aveva risposto alle comunicazioni radio. I due caccia sono poi rientrati e la presunta allerta è rientrata.



Il boato percepito è il cosiddetto “boom sonico”: suono prodotto da un oggetto che si muove in un fluido con velocità superiore alla velocità del suono.

