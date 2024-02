POLITICA ITALIA Forza Italia apre il congresso col ricordo di Silvio Berlusconi: tutti in piedi Vincenzo De Luca sul terzo mandato: "Dibattito demenziale"

Tutti in piedi ad applaudire Silvio Berlusconi, che il congresso di Forza Italia ha ricordato in apertura dei lavori, trasmettendo l'ultimo discorso in Senato, quando si insediò il governo Meloni. Il leader designato, vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, lo ricorda con commozione. Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio, per dire che con Forza Italia si continuerà a governare insieme e bene.

C'è attesa anche per un altro test elettorale, domenica si vota in Sardegna, dopo un lungo braccio di ferro Fratelli d'Italia ha imposto il suo candidato Paolo Truzzu, già sindaco di Cagliari, e scalzato quello della Lega, il presidente uscente Solinas. Nel centrosinistra Pd e 5Stelle si alleano e propongono la vice presidente del Movimento, Alessandra Todde. Il terzo incomodo è Renato Soru, che si è smarcato a sinistra, “fa un favore alla destra”, ha commentato Elly Schlein, che deve tenere a bada il malcontento interno, dopo che il Pd ha stoppato il terzo mandato, scatenando anche il presidente della Campania, Vincenzo De Luca.

De Luca attacca di nuovo Meloni, già insultata una settimana fa a Montecitorio: alla presidente del Consiglio arriva solidarietà bipartisan per un cartonato con la sua immagine bruciato a un corteo per ricordare Valerio Verbano. Interviene anche il presidente della Repubblica, a un gruppo di studenti al Quirinale Mattarella ha parlato di “Intollerabile serie di manifestazioni di violenza: insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, effigi bruciate o vilipese. Il confronto politico – ha concluso – e la competizione elettorale ne risultano mortificati e distorti”.

Ma intanto da Pisa arrivano immagini di cariche della polizia ai cortei pro Palestina. “Non era autorizzato”, dice il Questore, ma la politica chiede spiegazioni, il M5S vuole una informativa urgente dal ministro Piantedosi per “fatti inaccettabili e ripetuti”.

Nel video gli interventi di Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio (Forza Italia) e di Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania

