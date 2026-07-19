Forza Italia commissaria la segreteria provinciale di Pesaro e Urbino: Elia Rossi al posto di Elisabetta Foschi

Scossone in Forza Italia Marche. Nei giorni scorsi la segreteria regionale del partito ha disposto il commissariamento della segreteria provinciale di Pesaro e Urbino, affidandone la guida a Elia Rossi, sindaco di Monte Grimano Terme e componente della segreteria regionale, oltre che, a San Marino, Segretario particolare del Segretario di Stato all'Industria e Sport Rossano Fabbri. Sostituisce Elisabetta Foschi, coordinatrice provinciale.

Secondo la nota diffusa dal partito, il provvedimento si è reso necessario alla luce delle criticità emerse durante la recente elezione del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. In particolare, Forza Italia contesta a Foschi la mancanza di una "chiara e pubblica presa di posizione" a sostegno della candidatura di Alberto Alessandri, indicato unitariamente dal centrodestra e dalle liste civiche.

La segreteria regionale richiama inoltre il comportamento di alcuni esponenti locali, accusati di aver assunto posizioni "in netto contrasto con la linea politica del partito", anche attraverso dichiarazioni alla stampa e sui social, danneggiando l'immagine degli azzurri.

Il commissariamento arriva al termine di giorni particolarmente turbolenti per Forza Italia nelle Marche, segnati anche da deferimenti ai probiviri, sospensioni e dimissioni. Tra queste quelle dell'ex assessore regionale Stefano Aguzzi, che ha lasciato il partito denunciando un clima di divisione interna, mentre la consigliera comunale di Urbino Laura Scalbi è stata sospesa dopo aver sostenuto la candidatura del sindaco Maurizio Gambini alla presidenza della Provincia.

Con la nomina di Rossi, che si era candidato anche alle ultime Regionali, il partito punta ora a ricostruire una guida unitaria sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali e a rafforzare il rapporto con gli alleati del centrodestra.







