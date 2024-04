POLITICA ITALIA Forza Italia doppia la Lega in Basilicata, il senatore Gasparri incalzato e disturbato dai passanti a Montecitorio In Senato continua lo scontro sull'emendamento inserito nel decreto Pnrr che apre alle associazione antiabortiste nei consultori

E' Forza Italia a gioire maggiormente del risultato elettorale in Basilicata: col suo 13% ha doppiato la Lega, che continua la forte perdita di consensi, al 7,81%, quasi la stessa percentuale del M5S, e pensare che cinque anni fa erano stati i due partiti più votati. Ne ha parlato il capogruppo dei senatori forzisti, Maurizio Gasparri, ripetutamente disturbato da chi, passando da Montecitorio, cercava di incalzarlo, con tanto di insulti, sul canone Rai o sul 25 aprile. E mentre nella nuova bozza di decreto legislativo Irpef-Ires spunta un bonus da 100 euro nelle tredicesime dei lavoratori che arrivano fino a 28mila euro di reddito, che abbiano però moglie e almeno un figlio, sempre al Senato è iniziato l'esame del decreto sul Pnrr, ed è sempre scontro sull'emendamento inserito dalla maggioranza per consentire l'ingresso delle associazioni pro-vita e antiabortiste nei consultori. L'opposizione attacca anche chi, in tv, ha definito l'aborto un delitto, come la vice direttrice del Tg1. La maggioranza ribatte leggendo sia l'articolo 2 della legge 194 sia il testo dell'emendamento.

Nel video l'intervista a Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia, e gli interventi in Senato di Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, e di Marco Scurria, senatore Fratelli d'Italia

