Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

Scossa in Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. La decisione arriva dopo una lettera firmata da 14 senatori azzurri, tra cui i ministri Zangrillo e Casellati, che chiedevano un cambio per l’unità del partito. Nel pomeriggio riunione del gruppo per scegliere il successore: in pole c’è Stefania Craxi.

Gasparri parla di scelta autonoma e guarda al futuro: "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro".







