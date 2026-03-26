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Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

Lettera di 14 senatori per il cambio ai vertici, nel pomeriggio la scelta del successore: in pole Stefania Craxi

26 mar 2026
Forza Italia, Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

Scossa in Forza Italia: Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo al Senato. La decisione arriva dopo una lettera firmata da 14 senatori azzurri, tra cui i ministri Zangrillo e Casellati, che chiedevano un cambio per l’unità del partito. Nel pomeriggio riunione del gruppo per scegliere il successore: in pole c’è Stefania Craxi.

Gasparri parla di scelta autonoma e guarda al futuro: "Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato. Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull'incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi. Avanti con coerenza e guardando al futuro".




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