POLITICA ITALIA Forza Italia, lascia anche il capogruppo alla Camera Barelli si dimette non senza polemica nei confronti dei fratelli Marina e Pier Silvio Berlusconi

Dopo giorni di pressioni, il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, cede e si dimette dal suo incarico, come aveva già fatto il capogruppo in Senato Maurizio Gasparri prima di lui, ma prima di fare le valigie, metaforicamente parlando, con la nomina del successore che avverrà questa sera in assemblea, ha assestato un colpo ai fratelli Berlusconi, Marina e Pier Silvio: “I partiti si guidano da dentro”, ha detto dopo un incontro a Palazzo Chigi. Il riferimento è evidente, al lungo incontro che i due fratelli hanno avuto nei giorni scorsi a Milano con Antonio Tajani. Tra l'altro il segretario e ministro degli Esteri è consuocero di Barelli. Anche nel centrosinistra si discute, essenzialmente di primarie, ma non solo.

Giuseppe Conte spinge perché si facciano, la segretaria del Partito Democratico Schlein, in apertura di direzione, non le ha nemmeno citate e invece invoca un tavolo per il programma: “Sul percorso per costruirlo – ha detto – sono certa che ci metteremo d'accordo, ho già dato disponibilità ad Alleanza Verdi-Sinistra per vederci”. Per capire chi, tra Conte e Schlein, può ambire a Palazzo Chigi, possono esserci due strade: dopo il voto alle elezioni politiche, indicando il leader del partito che sarà andato meglio alle urne, o prima del voto, appunto con le primarie. La prima opzione vede però contrario Conte, che la ritiene un automatismo che funziona a destra, mentre nel campo progressista non c'è questa consuetudine. Più Europa è invece è invece molto favorevole all'apertura di un tavolo programmatico con le altre forze del centrosinistra. “Per noi – concludono – il metodo e il merito dei temi vengono prima dei nomi”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: