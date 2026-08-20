POLITICO ITALIA Forza Italia: "Riduzione delle tasse priorità assoluta" In vista del bilancio 2027 si indicano già i temi portanti, mentre la benzina schizza sopra i 2 euro al litro

Riduzione delle tasse una priorità assoluta, annuncia Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, riferendosi alla legge di bilancio 2027, di cui si inizierà a discutere subito dopo la pausa estiva, a settembre. “Il nostro Paese – spiega Nevi – ha un livello di tassazione talmente alto che famiglie e imprese sono indebolite dallo Stato, e noi siamo in campo per cambiare questa situazione che rallenta da sempre la crescita e la modernizzazione del nostro Paese”.

La priorità per Forza Italia è la riduzione delle aliquote, allargando la seconda aliquota Irpef e facendola arrivare a 60mila euro di reddito. Intanto però la benzina schizza sopra i 2 euro al litro sulla rete stradale, e l'opposizione ne approfitta per attaccare il governo. Tra l'altro i dati ufficiali Eurostat dicono che tra il 2023 e il 2025, durante il governo Meloni, il reddito degli italiani è sceso dal 97 al 96 per cento della media europea. Un trend che prosegue da decenni, interrotto temporaneamente solo durante la ripresa post Covid, ma il declino è ricominciato col governo Meloni: il 14 agosto scorso Eurostat ha pubblicato la stima del Pil per il secondo trimestre 2026.

Mentre l'Eurozona cresce dello 0,4%, l'Italia è a metà, 0,2%. Inoltre, a vacanze finite, i timori sono per la stangata di settembre, con l'inflazione che a luglio si è attestata al 2,9%, in lieve calo rispetto a giugno, ma a pesare maggiormente sono i beni energetici, proprio quando i consumi elettrici toccano livelli record. Le previsioni per i prossimi mesi non rasserenano: secondo le stime Nomisma per Il Sole 24 Ore la spesa per luce e gas per le famiglie potrebbe aumentare di 515 euro.

Nel video l'intervento di Piero De Luca, deputato Partito Democratico



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