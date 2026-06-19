Forza Nuova aprirà una sede a Predappio, scoppia la polemica

L'annuncio dell'apertura di una sede di Forza Nuova a Predappio riaccende lo scontro politico nel comune romagnolo dove nacque Benito Mussolini nel 1883. Il Partito Democratico locale ha diffuso una dura nota, definendo il movimento di estrema destra una presenza "sgradita, divisiva e antidemocratica" e parlando apertamente di "una vergogna e un pericolo".

Nel comunicato i dem condannano la matrice ideologica del movimento, accusato di portare avanti "l'apologia di un dittatore che tante responsabilità ha avuto nelle più grandi tragedie del secolo scorso" e l'esaltazione di un fascismo che si manifesta ancora oggi attraverso "suprematismo, razzismo e violenza".

Il timore espresso è che Predappio possa ripiombare nei "tempi bui" del passato, quando frange neofasciste arrivate da tutta Italia tentarono di trasformare il paese nel simbolo del proprio progetto politico, provocando tensioni drammatiche: "I predappiesi non vogliono e non meritano questo pericolo", scrive il PD, "e non meritano che si giochi con il loro paese e con la loro pelle."

Da qui l'appello a Comune, Provincia, Regione e Governo affinché blocchino quella che viene definita una strumentalizzazione. L'affondo principale è però rivolto al sindaco Roberto Canali, che si è già detto non felice della nuova apertura: il PD gli chiede di convocare tutte le forze politiche del Consiglio comunale, maggioranza e minoranza, per stilare un documento unitario di netta contrarietà.

Sulla stessa linea il gruppo consiliare Predappio Futura: "Predappio non ha bisogno di nuovi custodi della nostalgia né di professionisti della provocazione. Ha bisogno di poter guardare avanti", si legge nella nota, che rivendica per il paese il diritto a "parlare del suo presente e del suo futuro" senza essere "periodicamente trascinata sotto i riflettori da chi continua a usare la storia come strumento di propaganda."



La sede di Forza Nuova aprirà domenica 28 giugno a Villa Chiara, a 500 metri dal cimitero dove riposa il Duce. L'immobile, già alloggio e pensione della famiglia di Pino Romualdi tra i fondatori del Msi, è di proprietà di Domenico Morosini, patron di Villa Carpena, che, parlando con il Resto del Carlino, ha confermato il legame con Roberto Fiore, fondatore del movimento: "Da oltre 30 anni siamo amici". Responsabile della sede sarà Maurizio Colucci, artigiano di 49 anni, militante dal 1997.