POLITICA ITALIA Forze dell'ordine italiane accusate di razzismo dalla commissione del Consiglio d'Europa L'Ecri: "Specie nei confronti di rom e persone di origine africana". Insorge il governo Meloni

Doccia fredda della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa nei confronti dell'Italia. Le forze dell'ordine sono accusate di “profilazione razziale, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di origine africana”. Parla anche di “critiche indebite che minano l'autorità dei giudici che decidono sui casi di migrazione, dunque minano anche la loro indipendenza, che invece deve essere rispettata e protetta”.

Insorge il governo, per la presidente Meloni le forze di polizia “meritano rispetto, non ingiurie, lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni”, mentre per il suo vice Salvini le divise “sono state infangate da un ente inutile”. Meloni in mattinata aveva divulgato il consueto video autoprodotto sui due anni del suo governo, durante i quali si intesta ogni tipo di successo, dall'occupazione alla centralità del ruolo dell'Italia in ambito internazionale.

Il Fondo Monetario, tra l'altro, prevede per l'Italia una crescita dello 0,7% per quest'anno e dello 0,8% per il prossimo, limandola dunque al ribasso. Sul caso Albania, nonostante il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che elenca i Paesi sicuri, per superare la sentenza dei giudici che avevano rispedito in Italia i migranti portati nei centri albanesi, “perché i giudici non hanno ben compreso la sentenza europea”, ha detto il ministro della Giustizia Nordio, l'opposizione chiede comunque una informativa urgente alla Camera della presidente Meloni, su quello che chiamano “decreto fantasma. Ci spieghi – dice Chiara Braga, capogruppo Pd a Montecitorio – cosa può aggiungere quel decreto al diritto europeo che è chiaro e vi dice che non si possono rimpatriare persone se i Paesi non sono sicuri in tutte le loro parti”.

Nel video l'intervista a Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle

