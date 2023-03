Forze di centrosinistra attendono le scelte della neo segretaria PD

La corrispondenza di Antonello De Fortuna

A 5 giorni dalla vittoria delle primarie Elly Schlein è ancora un oggetto misterioso per buona parte del Pd, ma soprattutto per le forze di centrosinistra. Gli alleati di quello che era, una volta, il campo largo, sono spettatori interessatissimi all'evoluzione che dovrà sviluppare la neo segretaria sulla linea politica del Partito. Su lavoro, impegno italiano sulla guerra in Ucraina e ammortizzatori sociali sono i Cinquestelle a tirare la giacchetta alla vincitrice delle primarie. Anche il terzo polo guarda a quello che succede al Nazareno, tifando per la fuoriuscita degli scontenti, causata da una virata a sinistra del partito democratico, che potrebbero essere attirati dalle sirene di un polo riformista. Anche in questo caso la formazione di Renzi e Calenda attende al varco le prime scelte della Schlein.

Antonello De Fortuna

Nel servizio Vittoria Baldino, M5S e Matteo Richetti, Azione Italia Viva