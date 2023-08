POLITICO ITALIA Foti (Fratelli d'Italia): "Già indicate le priorità della manovra: aiuti alle famiglie e sostegno alla natalità" Il problema sono le coperture: il solo cuneo fiscale costa già 10 miliardi di euro

C'è chi ritiene che la proroga del cuneo fiscale sia il “minimo sindacale” da inserire nella manovra di bilancio, la prima vera del governo Meloni, poiché giunge ad un anno dal suo insediamento, e quella dell'anno scorso era troppo a ridosso delle elezioni. Cuneo fiscale che comunque vale 10 miliardi, e dunque la priorità sono le coperture da trovare. Le forze di maggioranza non sono ancora pienamente d'accordo sui contenuti, tanto che l'apposita riunione è slittata al 6 settembre. Risuonano ancora le parole del ministro dell'Economia Giorgetti al Meeting di Rimini: “Sarà una manovra complicata – aveva detto – non potrà starci tutto”. Dunque si attende una manovra prudente, per intervenire contro il caro-benzina pare escluso un taglio delle accise: scontare di 25 centesimi, come fece il governo Draghi, costerebbe un miliardo al mese. All'ordine del giorno anche un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di una indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. C'è anche la questione Tim, bisogna rendere operativo il memorandum d'intesa del 10 agosto scorso, per presentare un'offerta vincolante al consiglio d'amministrazione di Tim per rilevare fino al 20% della Necto, società della rete fissa. La presidente Giorgia Meloni vuole andare a Caivano, accogliendo l'invito di don Maurizio Patriciello dopo gli abusi di gruppo sulle due cuginette.

Nel video l'intervento di Tommaso Foti, capogruppo deputati Fratelli d'Italia

