Foto della suocera su un sito di incontri: 24enne a processo

Una 24enne di Rimini è finita a processo per stalking e atti persecutori nei confronti della suocera. La ragazza si sentiva osteggiata dalla donna nei suoi rapporti con il figlio: ha messo in atto per questo in atto minacce, telefonate minatorie, sms, ma anche atti di violenza come percosse e sputi. Il culmine è arrivato con la pubblicazione di foto della suocera, all'epoca 46enne, in chat di incontri per nuove relazioni.

Nel 2022 il tribunale di Minori di Bologna aveva emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento della 24enne alla figlia e anche in questo caso si era presentata sotto casa della suocera minacciandola e addossandole la responsabilità.

In una occasione erano dovute anche intervenire le forze dell'ordine perchè la ragazza aveva alzato le mani sulla suocera che si era intromessa in un litigio tra lei e il figlio.