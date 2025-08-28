Foto rubate e commenti sessisti: bufera sul forum Phica (attivo dal 2005), nella rete anche esponenti Pd

“Denuncerò il sito del forum Phica che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono inaccettabili e osceni, ledono la mia dignità di donna”. È l’appello lanciato da Alessia Morani, ex sottosegretaria al Mise e candidata alle regionali nelle Marche. Le sue parole, affidate ai social, sono solo l’ultimo tassello di una vicenda che sta scuotendo la politica e non solo.

Il forum Phica.eu, attivo dal 2005 e non ancora rimosso, raccoglie da anni foto di donne rubate dai social: immagini in costume, momenti di vita quotidiana, persino scatti di minorenni. Attorno a queste foto, una pioggia di commenti sessisti e violenti. Non si tratta di un caso isolato: appena pochi giorni fa la Polizia postale aveva chiuso il gruppo Facebook Mia moglie, in cui oltre 30mila uomini condividevano e commentavano foto intime delle proprie compagne, spesso all’insaputa delle dirette interessate.

Tra le vittime del nuovo scandalo non ci sono soltanto influencer o ragazze comuni, ma anche figure pubbliche. L’eurodeputata Alessandra Moretti ha raccontato di aver trovato online immagini e spezzoni televisivi a lei sottratti e rilanciati su Phica, accompagnati da insulti e volgarità. “Queste piattaforme vanno chiuse e vietate – ha dichiarato – istigano alla violenza e allo stupro”. Anche la capogruppo Pd al consiglio comunale di Latina, Valeria Campagna, ha denunciato la pubblicazione di foto private, parlando di “schifo, rabbia e delusione, ma anche della necessità di non tacere”.

Il caso ha suscitato reazioni durissime all’interno del Partito democratico. Marta Bonafoni ha definito la vicenda “agghiacciante”, mentre Peppe Provenzano ha richiamato gli uomini a una “riflessione profonda sulla questione maschile”. Irene Manzi ha posto l’accento sul ruolo dell’educazione all’affettività e alla cittadinanza digitale come strumenti di prevenzione.

“Meglio non vedere quello scempio”, ha confessato Morani al Resto del Carlino, ricordando che nella rete di Phica sono finite anche adolescenti. La politica marchigiana chiede regole più severe, fino all’obbligo di identificazione con Spid per l’accesso ai social. “Questi gruppi – avverte – non devono essere minimizzati. Serve una reazione collettiva per fermare una violenza che passa dal web ma colpisce la vita reale delle donne”.







