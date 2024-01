TRIBUNALE DI RIMINI Foto sexy in una vecchia chiesa di Trarivi: condannato fotografo faentino Assolti invece i tre attori-modelli, due donne e un uomo, che erano con lui.

Le sue foto fecero parlare, scandalizzarono e misero in subbuglio diocesi e Comune. Lui si era giustificato dicendo che stava facendo arte e non porno. Ma due giorni fa il Tribunale monocratico di Rimini ha condannato a 4 mesi di reclusione, pena sospesa, l'artista faentino Giorgio Augelli, 54 anni, accusato di violazione di domicilio e offesa a confessione religiosa. Assolti invece i tre attori-modelli, due donne e un uomo, che erano con lui nell'antica chiesa della Pace a Trarivi, frazione sulle colline del comune di Montescudo-Monte Colombo. Nel luglio del 2015, Augelli all'interno della chiesa diroccata, ma non sconsacrata, scattò infatti alcune foto in cui due donne vestite da suora, con il rosario in mano si scambiavano un bacio. Alle loro spalle un uomo con la tonaca da prete benediceva l'unione davanti all'altare. Alcuni cittadini chiamarono i carabinieri. Il Comune e il parroco si costituirono parte civile nel processo difesi dall'avvocato Samuele De Sio. Il fotografo, difeso dall'avvocato Fabiomassimo Del Bianco si scusò, sottolineando però che la chiesa della Pace non essendo recintata era raggiungibile da chiunque.

