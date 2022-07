[fotogallery] Incendio di sterpaglie in via Monte Cieco, strada chiusa per fumo e successiva bonifica

Vasto incendio in via Monte Cieco, che dal confine di Dogana, a San Marino, va ad intersecare via Santa Cristina. Le fiamme hanno lambito la sede stradale ed il fumo sprigionato dalle sterpaglie ha ben presto offuscato la visibilità degli automobilisti che stavano transitando. A domare le fiamme e per la successiva bonifica sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Sul posto anche la Polizia locale che ha disposto la chiusura della strada in entrambe le direzioni.