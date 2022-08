CRONACA [Fotogallery] Rimini: auto prende fuoco sulla superstrada, illesa 84enne

[Fotogallery] Rimini: auto prende fuoco sulla superstrada, illesa 84enne.

Solo un grande spavento per una signora di 84 anni alla guida di un vecchio modello di Cinquecento che, verso le 11 di lunedì, ha preso fuoco lungo la statale 72, a pochi chilometri dal confine di San Marino. La donna, classe '38, ha accostato l'auto in via Cesare Pavese – a fianco della Combipel – quando ha visto che dal cofano usciva del fumo. Ben presto l'auto è stata avvolta dalle fiamme ed è andata praticamente distrutta. La signora è però riuscita a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118 che si è accertata della buona salute dell'anziana. A fuoco anche le sterpaglie a bordo strada.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: