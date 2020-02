RICERCHE FOTOGALLERY - Tesori nascosti, un nuovo ritrovamento a Saludecio

FOTOGALLERY - Tesori nascosti, un nuovo ritrovamento a Saludecio.

Nuovo ritrovamento dei Carabinieri di Saludecio di “tesori nascosti”. È il terzo in appena una settimana e sta facendo luce su quello che la stessa Arma definisce un vero e proprio giro di “archeologi abusivi”, tutti accomunati dalla passione amatoriale per il collezionismo di beni di interesse culturale. L'ultimo in ordine di tempo è stato scoperto a casa di un pensionato 66enne di Saludecio, anche lui “archeologo per passione”. La collezione privata era composta da 4 anelli, che vanno dal diciassettesimo secolo al Novecento, e un bracciale. Materiale posto sequestro e, come da prassi, l'uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Rimini per impossessamento illecito di beni culturali.



GLI ALTRI RITROVAMENTI

4 febbraio: Scoperto un “tesoro” a casa dell'appassionato archeologo

6 febbraio: Saludecio: nuovo tesoro archeologico scoperto dai Carabinieri

