Frammenti metallici: ritirato lotto della torta Daim, venduto all'Ikea

Frammenti metallici: ritirato lotto della torta Daim, venduto all'Ikea.

La ditta Almondy ha ritirato un lotto della torta di mandorle Almondy DAIM cioccolato e croccante, distribuita nei negozi di mobili IKEA. Il lotto ritirato è il numero L2140, con data di scadenza 18 novembre 2023. Si tratta, precisa la ditta, di una "pura misura precauzionale" per la presenza di frammenti metallici.

Almondy chiede a chi ha acquistato il lotto di torte interessato di restituirlo al negozio IKEA dove è stato acquistato per un rimborso completo, o di visitare il sito ufficiale per contattare la ditta. "Abbiamo adottato misure adeguate per garantire che l'incidente non succederà più", afferma Margareta Johannesson, Quality Director di Almondy, presentando anche le scuse della ditta per quanto avvenuto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: