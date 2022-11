MALTEMPO Frana a Ischia, ci sono dispersi. Sindaco: "È una tragedia" Lo smottamento è avvenuto alle 5 del mattina. Un fiume di fango ha portato a mare auto e detriti

Alle prime ore del giorno, intorno alle 5, diverse zone di Ischia sono state colpite da frane. In particolare ad essere colpita la zona Casamicciola Terme dove, a causa delle forti piogge, un fiume di fango e detriti è sceso dalla montagna trascinando con sé auto e persone. La frana sarebbe partita dalla zona di Via Celario, per poi dirigersi verso il mare causando danni in tutta Casamicciola Terme.

Secondo l'ultimo bilancio dei Carabinieri, sono 12 i dispersi. Ritrovata la famiglia con un neonato di cui si erano perse le tracce. Ma il bilancio è ancora provvisorio. È una donna la prima vittima accertata; il corpo è stato individuato e recuperato in piazza Maio, dove è stata travolta dal fango.

Bloccata la circolazione stradale. La zona Celario è rimasta priva di elettricità. Si stima che siano almeno 30 le famiglie intrappolate nelle proprie case e che sono senza acqua e senza luce. Si tratta in totale di circa 100 persone che devono essere ancora raggiunte. La strada che porta alle loro abitazioni, via Santa Barbara, è attualmente impraticabile per il fango, i massi e i detriti che la ostruiscono e si sta provando a liberarla con diverse macchine movimento terra e idrovore.

Diversi gli accessi all'ospedale Anna Rizzoli, di cui un 60enne in codice di massima gravità. Sull'isola sono arrivati finora una settantina di uomini dei Vigili del fuoco di rinforzo con traghetti e con un elicottero del corpo; il nuovo gruppo arrivato sta ora lavorando in collaborazione con le tre squadre di Ischia impegnate da questa notte. I vigili del fuoco confermano che al momento non sono state trovate vittime sull'isola. Altri uomini dei vigili del fuoco continueranno ad arrivare sull'isola del Golfo di Napoli nelle prossime ore anche se ci sono problemi di collegamenti.

"È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili". Lo riferisce il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. Mentre il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, afferma che "ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati".

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: